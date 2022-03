Speranza: "Pubblico al 100% per Italia-Macedonia"

La Federcalcio attraverso il suo presidente Gabriele Gravina aveva inviato una lettera per chiedere di allargare fino al 100% la capienza dello stadio Barbera di Palermo che il prossimo 24 marzo ospiterà lo spareggio in gara unica fra Italia e Macedonia del Nord che regalerà un posto negli spareggi per Qatar 2022. E' arrivata la risposta del ministro della Salute Roberto Speranza che dà il via libera: "Nulla osta, stante l'attuale situazione epidemiologica e l'importanza dell'evento, ad autorizzare la presenza del pubblico pari alla capienza dello stadio Barbera di Palermo per la partita Italia-Macedonia del Nord, valida per i play off di qualificazione al Mondiale 2022, in programma il 24 marzo prossimo". Adesso si attende il via libera di Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport del governo Draghi che già aveva garantito il suo assenso.