In vista della trasferta di Cagliari Pioli ha praticamente tutti i giocatori a disposizione: recuperato anche Giroud, rientrato in gruppo dopo un giorno di riposo causa febbre. Il francese si è allenato in palestra, così come Tomori e Ibrahimovic. Proprio Zlatan potrebbe essere titolare contro i rossoblù e nelle ultime 9 giornata potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa scudetto: il Milan si augura che torni quello della stagione 2019/20

Prosegue il lavoro del Milan in vista del prossimo impegno di campionato. Una partita da non sbagliare quella di Cagliari , dove i rossoneri sabato 19 marzo alle 20:45 (diretta su Sky Sport) andranno a caccia di tre punti fondamentali per continuare la corsa in testa alla classifica. E per Stefano Pioli arrivano buone notizie: l'allenatore ha praticamente tutti i suoi giocatori a disposizione ad eccezione del lungodegente Kjaer e di Bakayoko, che comunque è in ripresa. Nella giornata di mercoledì 16 marzo, infatti, è tornato ad allenarsi regolarmente a Milanello anche Olivier Giroud , che aveva osservato un giorno di riposo a causa di un attacco febbrile. Il centrvanti francese ha svolto una seduta in palestra , così come tanti altri rossoneri come Tomori e Ibrahimovic , che hanno fatto un lavoro di potenziamento. E proprio con quest'ultimo, alla Unipol Arena, Giroud potrebbe fare una staffetta .

Ibra titolare a Cagliari? Sarà fondamentale per la volata scudetto

SERIE A

Uno scudetto per 4: il calendario fino alla fine

Proprio Ibrahimovic, infatti, a Cagliari potrebbe essere scelto come riferimento offensivo dal primo minuto. Lo svedese è ormai recuperato e potrebbe rappresentare un'arma fondamentale per il Milan nella volata scudetto. I rossoneri, nello specifico, in questo rush finale avrebbero bisogno della versione 2019/20 di Ibra, che in quella annata mise a segno 10 reti in 18 presenze totali (una ogni 136') ma soprattutto fu in grado di segnare 7 gol nelle ultime 9 presenze (uno ogni 96'). L'anno successivo Zlatan, complessivamente, ha fatto anche meglio, mettendo la firma 15 volte in 19 apparizioni totali (un gol ogni 100'), me nelle ultime 3 presenze non andò mai a rete. Quest'anno, fin qui, in 17 presenze i gol a referto sono stati 8 (uno ogni 114'): i rossoneri si augurano che nelle ultime 9 giornate il bottino possa aumentare.