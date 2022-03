L'allenatore tedesco del Genoa si gode i primi tre punti in Serie A: "Solo giocando con questa mentalità possiamo credere nella salvezza. Sono orgoglioso di questa situazione: sia di come stia lavorando la squadra che di come il pubblico ci stia dietro. Ora continuiamo a lavorare, perché siamo ancora indietro". Esultanza alla Klopp? Non proprio, scherza: "Sono arrabbiato con lui. Mi disse che mi voleva al Mainz, parlammo una volta ma poi non si è fatto più sentire" GENOA-TORINO 1-0, HIGHLIGHTS Condividi

Il Genoa torna a vincere in campionato dopo sei mesi e rilancia ancor di più la sua corsa verso la salvezza (1-0). Quella di questo venerdì sera è anche la prima vittoria di Alexander Blessin da quando è il nuovo allenatore rossoblù (nelle precedenti sette partite aveva raccolto sette pareggi). Queste le parole dell'allenatore tedesco rilasciate ai microfoni di Sky Sport nel postpartita: "Oggi abbiamo giocato in dieci per un'ora e non era quello che volevamo, ma siamo rimasti compatti e abbiamo fatto un grande lavoro. Niente è più importante di questa vittoria". Oggi Blessin ha un motivo in più per essere sorridente - come suo solito -, ma il tedesco ha voluto mantenere la calma e la concentrazione: "Ci sono ancora tanti punti da prendere nelle ultime otto partite. Dobbiamo lavorare perché siamo sempre indietro, ma è importante che la squadra sappia cosa voglia dire vincere. Oggi festeggiamo, domani torniamo a lavorare".

"Con questa mentalità possiamo credere nella salvezza" leggi anche Il Genoa torna a vincere dopo 6 mesi, Toro ko 1-0 La strada tracciata dal Genoa soddisfa al 100% Alexander Blessin: "Giocare sempre con questa mentalità è l'unico modo per lottare per la salvezza. Sono orgoglioso di questa situazione, di come lavori la squadra e anche di come i tifosi ci stiano dietro e ci supportino sempre. Dobbiamo credere nella salvezza".

©Ansa

"Io come Klopp sotto la curva? Sono arrabbiato con lui..." leggi anche Sensi: "Ispirato a Djokovic per la nuova dieta" Per come ha esultato sotto la Gradinata Nord, Blessin ha ricordato molto Jurgen Klopp. Ma quando in studio gli è stato fatto presente il paragone, l'allenatore del Genoa ha raccontato - sempre con il sorriso - un curioso aneddoto con il suo connazionale e attuale allenatore del Liverpool: "Sono arrabbiato con lui. Vi spiego perché: era l'allenatore del Mainz, io ero allo Stuttgart Kickers. Mi chiese se fossi interessato a lavorare con lui. Mi chiamò una volta, parlammo, ma poi non l'ho più risentito. Per questo sono ancora arrabbiato con lui".