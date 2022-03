Dopo aver ritrovato continuità e buone prestazioni in campo, il centrocampista della Sampdoria - in prestito dall'Inter - ha ritrovato anche la convocazione in Nazionale. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il blucerchiato ha svelato alcuni segreti che stanno dietro alla sua nuova ripartenza: "Visto il mio passato ho riconsiderato molti aspetti, tra cui la dieta. Mi sono ispirato a Djokovic: ho letto il suo libro e sono contento di aver fatto questa scelta" ITALIA, I CONVOCATI PER I PLAYOFF Condividi

Stefano Sensi sta ritrovando uno dei migliori stati di forma da diverso tempo. Da quando è arrivato alla Sampdoria, il centrocampista ha ritrovato continuità, ottime sensazioni e buone prestazioni in campo che gli sono valse anche la chiamata del ct della Nazionale, Roberto Mancini, per il playoff di qualificazione ai mondiali. Ma tra i suoi segreti, c'è un fattore chiave extra campo. Lo racconta ai microfoni di Sky Sport: "Visto il passato che ho avuto (si riferisce ai tanti infortuni, ndr), ho deciso di riconsiderare molti aspetti tra cui anche una nuova dieta. Una delle persone che ho seguito è Djokovic: ho letto il suo libro e anche lui aveva fatto questa scelta. Mi sono ispirato a lui e sono molto contento di questo".

"La posizione in classifica ci deve dare la rabbia e la voglia di uscirne" leggi anche Arbitra ucraina in Italia, dirige Inter-Samp La Sampdoria dopo 29 giornate occupa il 16° posto in classifica, a meno quattro dalla zona retrocessione: "Ma non c'è preoccupazione", assicura Sensi. "La situazione in cui siamo ci deve dare la rabbia positiva e la voglia di uscirne". Domenica c'è lo scontro diretto contro il Venezia (che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport): "Sarà una partita molto importante per noi, ma rispetto ai match fatti contro Atalanta e Udinese, contro la Juventus si è visto un altro spirito e un'altra cattiveria: sarà fondamentale ripresentarli anche a Venezia".

"Se tornassi indietro sceglierei di nuovo la Samp" leggi anche Quanto hanno incassato le italiane dal 2010? Sensi è passato da una squadra campione d'Italia che lotta per bissare il titolo, a una che si sta sudando la permanenza in Serie A: "Sicuramente il 16° posto non è quello che ci aspettavamo, però sono molto contento. Rifarei la scelta che ho fatto perché ho trovato una grande squadra e un allenatore con cui avevo parlato prima di venire", ha detto il centrocampista blucerchiato. "Tutti mi hanno dato una parola buona per la Samp, tutti mi hanno invitato a venire, ma la mia scelta l'avevo già fatta".