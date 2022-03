Tomori: "Possiamo battere tutti. C’è chi sa come"

Il difensore rossonero non si nasconde: "Possiamo battere chiunque. Maignan, Giroud e Ibra sanno come si fa - spiega alla Gazzetta dello Sport - rispetto alla scorsa stagione siamo cresciuti, siamo un grande gruppo e corriamo l’uno per l’altro. Giovani sì, ma con un’identità" Condividi

"Siamo concentrati su noi stessi e su quello che vogliamo fare. Abbiamo una strategia ben definita, l’abbiamo seguita e ci ha portato dove siamo. Ora dobbiamo insistere: se possibile giocare con ancora più intensità e concentrazione". In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori parla della possibile vittoria dello scudetto, dell’atmosfera che si respira nello spogliatoio e delle differenze tra il Milan di quest’anno e quello della scorsa stagione. "Veniamo da ottimi risultati e non vogliamo fermarci. Dobbiamo continuare questo percorso e il modo in cui ci approcciamo alle partite sta dando risultati. Speriamo di avere qualcosa da festeggiare a fine stagione". Dopo il pareggio dell’Inter a Torino, il Milan ha il destino nelle proprie mani nella fase più calda del campionato: "Lo abbiamo dimostrato a Napoli: conosciamo la strada da seguire per arrivare dove vogliamo e possiamo vincere contro chiunque- ribadisce Tomori - c’è gente che sa come si vince: Maignan ha vinto l’ultimo campionato in Francia, Giroud ha vinto il Mondiale e Ibra ha una mentalità incredibile. Da quando sono arrivato, mi ripete solo una parola: vincere"

"La classifica dirà chi sarà la squadra migliore: oggi premia noi" leggi anche Da Maignan a Vlahovic: la top 11 dei più preziosi Un Milan che ha perso un solo scontro diretto nelle partite giocate contro Inter, Napoli e Juventus, ma ha fatto fatica contro squadre di media e bassa classifica, come dimostrano i pareggi contro Salernitana e Udinese: "Semplicemente che non si possono vincere tutte le partite - osserva Tomori - noi ci proviamo ma il calcio è così. Tutte le avversarie sono pericolose. Non temiamo una squadra in particolare: L’Inter è forte, il Napoli ha qualità e mi piacciono anche Juventus e Roma. Ognuno ha punti di forza e punti di debolezza, ma alla fine sarà la classifica a dire chi sarà la squadra migliore e oggi i numeri premiano noi".

"Corriamo ognuno per l’altro. Giovani sì, ma con un'identità" leggi anche Tonali ha la febbre: in dubbio per Cagliari Rispetto allo scorso anno, quando il Milan non riuscì a vincere lo scudetto, Tomori spiega come la squadra sia migliorata in diversi aspetti: "Ci sentiamo cresciuti, indubbiamente. In gran parte siamo quelli dell’anno scorso con esperienza in più, a livello personale e di squadra. Pioli non si stanca mai di insegnarci e abbiamo più consapevolezza delle nostre qualità. Siamo un grande gruppo, siamo forti in contropiede con gli esterni, abbiamo una buona fase difensiva. E corriamo ognuno per l’altro, con spirito di sacrificio. Abbiamo energia, intensità ma anche identità". Pioli, per dare uno stimolo in più, ha affisso la classifica della scorsa stagione nello spogliatoio: "Il paragone con l’ultimo campionato ci aiuta a capire che siamo sulla strada giusta - sottolinea il difensore - Pioli ci stimola continuamente".