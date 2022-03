Alla vigilia della sfida con il Bologna Gasperini, già in emergenza per le assenze di Toloi, Miranchuk e Zapata, perde anche Malinovskyi e Boga. Problema al ginocchio per l'ivoriano reduce dal gol decisivo in Europa League contro il Bayer Leverkusen

Jeremie Boga ha saltato la rifinitura a causa di un problema al ginocchio e non viaggerà per Bologna: il pullman dell'Atalanta ha lasciato il centro sportivo di Zingonia senza l'ivoriano, protagonista in Europa League con il gol che ha qualificato la Dea ai quarti. Oltre a Malinovskyi, fermato da una gastroenterite sono assenti anche Zapata, Ilicic e Miranchuk. Senza contare Toloi, infortunatosi a Leverkusen giovedì sera, e Zappacosta squalificato. Gasperini adatterà alcuni giocatori in ruoli non propriamente loro, probabilmente Pasalic e Pessina supporteranno Muriel e non è escluso l'impiego di Mihaila.