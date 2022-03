Di Lorenzo costretto al cambio, Nazionale in ansia

Un problema al ginocchio per Giovanni Di Lorenzo tiene sulle spine Roberto Mancini: il terzino del Napoli, tra i convocati in Nazionale per affrontare i playoff mondiali con la maglia dell'Italia, è stato costretto a lasciare il campo al minuto 78 al Maradona contro l'Udinese. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha spiegato che il giocatore andrà in ritiro e sarà valutato dai medici della Nazionale. Di Lorenzo ha lasciato il campo zoppicando, dopo aver rimediato una forte botta in uno scontro con Silvestri.