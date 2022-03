Senza Brozovic non è Inter. O almeno non quella che, dati alla mano, viaggia con una media di 2,23 punti a partita con lui in campo. Senza il numero 77 si abbassa a 0,6. Pochissimo, perché poche sono le partite giocate senza il croato, nessuna vinta. Brozovic è un insostituibile, si sa, lì in mezzo al campo a dare ritmi e geometrie. Con Spalletti, il primo a farlo giocare lì in nerazzurro, con Conte e anche con Inzaghi. Ventisei presenze in campionato quest'anno: 17 vittorie, 7 pari e due ko per l'Inter. Senza di lui tre partite e due soli punti fatti. Tutti forfait obbligati, il primo per squalifica per somma di gialli, un po' un rischio calcolato per chi gioca davanti alla difesa e qualche ammonizione la raccoglie per forza di cose. Era Inter-Sassuolo, giorno della vittoria per 2-0 di Dionisi&Co a San Siro. Poi il ritorno e i guai contro il Liverpool in Champions.