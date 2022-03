Italiano: "Che personalità, torniamo a testa alta"

L'allenatore della Fiorentina dopo l'1-1 sul campo dell'Inter: "Abbiamo preparato la partita con coraggio e personalità e così è stato. Rimpianti? Soprattutto per il primo tempo dove abbiamo creato tante occasioni per far gol e gestire la partita in maniera diversa ma avevo chiesto ai ragazzi di uscire a testa alta da San Siro e ci siamo riusciti" INTER-FIORENTINA 1-1, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO Condividi

"Abbiamo preparato la partita con coraggio e personalità e così è stato, volevamo venir fuori da questo momento con la prestazione e con coraggio". C'è soddisfazione nella voce di Vincenzo Italiano dopo il pareggio per 1-1 ottenuto dalla sua Fiorentina a Milano contro l'Inter. "Per 70 minuti è stata una grande Fiorentina, alla fine abbiamo anche stretto i denti. Il punto è meritato, sono felicissimo di quello che abbiamo fatto vedere" ammette l'allenatore viola. "Rimpianti? Soprattutto per il primo tempo dove abbiamo creato tante occasioni per far gol e gestire la partita in maniera diversa. Avevo chiesto ai ragazzi di uscire a testa alta da San Siro e ci siamo riusciti".

"Ora due mesi premendo sull'acceleratore" leggi anche Inzaghi: "Momento no, credo ancora nello scudetto" Italiano parla di "punto meritatissimo" e spiega anche come aveva preparato la partita: "L’obiettivo era quello di non concedere la giocata all’inter, poi con continue ripartenze abbiamo faticato e rischiato anche di perderla. Ma posso dire che abbiamo imparato la lezione della gara di andata e oggi siamo stati molto bravi a limitarli". Fiorentina a quota 47 punti dopo 29 partite giocate e con l'Europa ancora alla portata: "In questi due mesi dobbiamo migliorare quello che è migliorabile -assicura Italiano - e farli in apnea, senza soste: la società ha tutti i mezzi per rendere felici i tifosi nella prossima stagione. Sono contento perché la squadre crea, gioca e va via con una prestazione importante".