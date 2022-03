Inzaghi: "Momento no, credo ancora nello scudetto"

Una sola vittoria nelle ultime sette partite. È il dato inconfutabile che certifica il momento negativo dell'Inter, proseguito anche nella sfida pareggiata al Meazza contro la Fiorentina. "Il pareggio non mi soddisfa perché possiamo fare tutti di più" ammette Simone Inzaghi, insoddisfatto per il risultato. Una partita dal doppio volto secondo l'allenatore dell'Inter: "Il primo tempo è stato insufficiente, una squadra come la nostra deve fare di più. Venivamo dalla partita contro il Torino, mi aspettavo un approccio diverso. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, creato palle gol. È un momento no, aver fatto sette punti in sette partite inizia a pesare. Bisogna fare di più perché la Serie A è impegnativa".