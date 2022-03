Serie A, calendario e orari delle gare di oggi

Un sabato da non perdere in Serie A, con tutte e tre le pretendenti al titolo in campo. Si parte col Napoli, impegnato in casa contro l'Udinese alle 15. Alle 18 l'Inter ospita a San Siro la Fiorentina, mentre alle 20:45 il Milan capolista gioca a Cagliari in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Il programma delle gare di oggi

È un sabato che regalerà certamente emozioni e che potrebbe rivelarsi determinante per la corsa scudetto. Dopo i due anticipi del venerdì, quest'oggi, nella 30^ giornata di Serie A, sono pronte a scendere in campo tutte e tre le pretendenti al titolo. La prima a farlo sarà il Napoli, che alle 15 ospiterà al Maradona l'Udinese. Più tardi, alle 18, la sfida probabilmente più intrigante, quella di San Siro tra l'Inter e la Fiorentina. In serata, infine, da non perdere l'impegno del Milan capolista, che giocherà sul campo del Cagliari per provare a mantenere la vetta della classifica: i rossoneri sono in diretta su Sky Sport.