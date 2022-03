Si parte con Sassuolo-Spezia: tutte le probabili

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Il Milan capolista rilancia Ibra dall'inizio. Inter con Brozovic ancora in forte dubbio: Inzaghi pensa a Calha regista. Derby di Roma: un ballottaggio per Mou, mentre Sarri deve valutare un paio di centrocampisti. Verona in emergenza. Juve senza Locatelli

Quando la giornata di campionato inizia con il numero 3, vuol dire che il traguardo non è più così lontano. Il lungo rush finale può avere inizio e nessuno può permettersi passi falsi. Domenica pomeriggio occhi puntati sul derby di Roma ma il fatto che non ci siano (altri) scontri diretti non significa che alle big debba per forza andare tutto liscio

La squadra degli inviati di Sky Sport è già al lavoro . Ci sono un bel po' di questioni da risolvere; giocatori non al meglio che sperano di recuperare ma attenzione che siamo a ridosso della sosta e magari qualcuno deciderà di non rischiare. Tifosi e fantallenatori vogliono notizie e allora pronti... si inizia con il giro dai ritiri.

La formazione titolare che scenderà in campo dal primo minuto contro il Sassuolo è in gran parte decisa. Amian e Reca terzini, mentre in mediana Kiwior e Maggiore sono intoccabili. Nzola non recupera, non è convocato. Indisponibile anche Bourabia. L'unico dubbio riguarda Agudelo che al momento è un partente dalla panchina ma che potrebbe ancora tentare di strappare una maglia da titolare. Punta di riferimento sarà Manaj.

C'è da cambiare nell'attacco neroverde in vista dell'impegno contro lo Spezia. Raspadori infatti è squalificato e quindi l'assetto offensivo subirà una modifica. Due le possibili soluzioni. O il 4-3-3 oppure l'inserimento di Defrel mantenendo il 4-2-3-1. Al momento si va verso la soluzione delle tre punte con Matheus Henrique favorito in mediana, ma occhio perché c'è anche la possibilità di vedere titolare Harroui.

Cambio forzato nella difesa granata. Djidji infatti è finito in infermeria e il terzetto difensivo scelto da Juric sarà lo stesso visto nel secondo tempo della sfida contro l'Inter. C'è infatto Izzo in pole per una maglia da titolare. Bremer non si discute mentre Buongiorno va verso la conferma. Singo e Vojvoda saranno i cursori di fascia. Davanti Sanabria è ai box. Scontata la titolarità di Belotti che avrà Pobega e Brekalo come suggeritori.

Dubbio nella difesa bianconera che dovrà vedersela con Osimhen e soci. Perez infatti è reduce da una distorsione alla caviglia e resta al momento in dubbio per sabato. Ballottaggio Nuytinck-Zeegelaar per sostituirlo in caso di bisogno. In mediana invece torna Walace con Makengo (finito nel mirino di qualche big) che scivola in panchina. Davanti invece nulla di nuovo: Deulofeu non si discute mentre Beto deve ritrovare il +3 smarrito.

In casa viola attenzioni rivolte alle condizioni di Bonaventura che fino a metà settimana ha svolto lavoro differenziato. A questo punto pare davvero complicato che l'ex Milan possa dare il proprio contributo in quel di San Siro. Pronto quindi Duncan che affiancherà Castrovilli e Torreira. Difesa senza modifiche mentre in attacco Piatek e Nico Gonzalez paiono sicuri del posto. Saponara, Sottil e Ikoné si giocano l'ultima maglia.

Ad Appiano Gentile fari sempre puntati su Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato giovedì si è di nuovo allenato a parte. Inzaghi spera di recuperarlo ma in caso di nuova assenza bisogna pensare a come rimpiazzarlo: la nuova idea è quella di schierare da regista Calhanoglu con Vidal e Barella interni di centrocampo. In difesa favorito D'Ambrosio con Skriniar cetrale. A destra c'è Dumfries in pole mentre in attacco rivedremo Dzeko e Lautaro Martinez.

A Cagliari dovrebbe esserci il grande ritorno: maglia da titolare (quasi) pronta per Zlatan Ibrahimovic. Giroud è reduce dall'influenza mentre Tonali a metà settimana non si è allenato causa febbre. I rossoneri contano di recuperare il mediano azzurro ma non è così sicura la sua titolarità a Cagliari. A sinistra torna Theo Hernandez mentre nel trio di trequartisti possibile qualche rotazione.

Walter Mazzarri in difesa tornerà a puntare sul trio composto da Goldaniga, Lovato e Altare. Rog e Strootman sono tornati parzialmente in gruppo, segno che il loro rientro è imminente. In mezzo al campo duello tra Baselli e Deiola mentre in attacco Gaston Pereiro sembra tornato indietro nelle gerarchie. Con Joao Pedro c'è favorito Pavoletti ma attenzione alla possibilità rappresentata da Keita. Mazzarri ci sta pensando seriamente.

VENEZIA-SAMPDORIA, domenica ore 12:30

Venezia, torna Aramu nel tridente



Qualche ballottagio ancora da decidere per Zanetti in vista della sfida contro la Sampdoria. Davanti Henry è praticamente certo. Aramu, al rientro, ritroverà posto nella formazione di partenza mentre Okereke è favorito ma non così certo del posto. Dietro invece scalpitano Mateju, Modolo e Svoboda. In mediana Vacca è out. Busio sarà titolare ma non diamo per tagliato fuori Kiyine.



Sampdoria, torna Murru. Chance per Sabiri?

Il suo primo gol in A è arrivato su punizione (deviata) contro una grande. Purtroppo per Sabiri quel +3 non ha evitato la sconfitta ma naturalizzato tedesco ora spera di scalare posizioni. Al momento, salvo ripensamenti, Sabiri pare essere ancora destinato alla pachina. In difesa torna Murru dopo la squalifica mentre in mezzo è duello tra Rincon ed Ekdal.