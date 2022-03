Tensione al fischio finale della partita vinta per 1-0 dai rossoneri: insulti e lancio di bottigliette in direzione di Maignan al fischio finale, poi volano parole grosse tra Joao Pedro e Ibrahimovic. L'attaccante del Cagliari: "Cose di campo, nervosismo rientrato velocemente". Pioli: "Maignan e Tomori mi hanno spiegato di aver sentito insulti razzisti nei loro confronti"

Joao Pedro: "Con Ibra cose di campo"

La calma è tornata solo dopo diversi minuti, con uno scontro dialettico piuttosto acceso tra Joao Pedro, che era stato il primo a tentare di calmare Maignan, e Zlatan Ibrahimovic. Episodio ricostruito da Joao Pedro, fresco di convocazione nella Nazionale italiana, ai microfoni di Sky Sport: "Sono un tipo caldo, è vero, ma questa volta ho cercato di separare i ragazzi che stavano discutendo, poi si è intromesso Ibrahimovic che voleva sapere cosa fosse successo. Comunque tra me e lui non è successo nulla di grave, sono cose di campo" ha spiegato il numero 10, aggiungendo di non aver "sentito insulti da parte dei tifosi del Cagliari. Sono cose delicate e sempre difficili da trattare, ma non ho sentito niente".