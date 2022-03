Niente di preoccupante, ma a causa di un fastidio all'inguine l'attaccante serbo ha lasciato il ritiro della sua nazionale e sta già facendo rientro a Torino: le sue condizioni comunque non preoccupano in vista di Juventus-Inter, in programma tra due weekend

Dusan Vlahovic lascia il ritiro della Serbia e torna a Torino: l'attaccante bianconero ha risentito un fastidio muscolare all'inguine. In via precauzionale, lo staff medico della nazionale serba ha deciso di non rischiare di aggravare le condizioni del proprio bomber che ha fatto così ritorno in Italia, dove proseguirà le cure. Ma non si tratta di niente di serio: al momento infatti non ci sono preoccupazioni in vista del big match di Serie A tra Juventus e Inter, in programma tra due weekend all'Allianz Stadium.