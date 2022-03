Paura per Onana: illeso dopo incidente in Camerun

Paura all'alba per André Onana, coinvolto in un brutto incidente stradale in Camerun, sull’asse Douala-Yaoundé, mentre si recava nel ritiro della sua nazionale per i playoff dei Mondiali in Qatar di venerdì contro l’Algeria. Attuale portiere dell'Ajax, ma all’Inter dalla prossima stagione, ha completamente distrutto la sua auto – un Range Rover – dopo uno scontro frontale con un altro suv. Per fortuna solo un grande spavento per Onana, uscito illeso dall’incidente, che ha successivamente potuto proseguire il suo viaggio con un'altra auto. Momento dunque sfortunato per il portiere camerunese, protagonista in negativo nell'occasione del gol del Benfica che è costato all'Ajax l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League.