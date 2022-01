Il passo formale è arrivato con una mail inviata nelle ultime ore, nella quale l'Inter ha ufficialmente avvisato l'Ajax di "voler prendere contatto con Onana". Ma l’accordo tra i nerazzurri e il portiere camerunense, in scadenza a giugno con il club olandese, risale a circa sei mesi fa: a fine giugno, infatti, l’Inter ha ‘bloccato’ Onana per la prossima stagione, aspettando – come prevede il regolamento – i primi giorni di gennaio per poter formalizzare l’accordo. Un iter che inizierà già oggi, come comunicato da varie fonti francesi: Onana, infatti, è in arrivo a Milano – dopo che ha ottenuto il via libera dalla sua nazionale che lo ha convocato per i prossimi impegni – per sostenere le visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto con l’Inter.