Mancano otto giornate al termine del campionato e con la sosta le squadre provano a raccogliere le energie per il rush finale. Ma come è cambiata la classifica rispetto allo scorso anno alla 30^ giornata? Chi ha perso o guadagnato più punti? Agli estremi della graduatoria una 'big' e un ritorno tra le squadre più forti del campionato. La classifica delle differenze (escluse Empoli, Venezia e Salernitana lo scorso anno in B)