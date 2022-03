Bennati ospite dell'Inter: "Grazie Marotta"

L'ex velocista e oggi Ct della nazionale di ciclismo su strada, noto tifoso dell'Inter, è stato ospite nella sede del club nerazzurro. Lo ha fatto sapere con un post pubblicato su Instagram: "Quando la tua squadra del cuore ha un Ceo appassionato ed esperto di ciclismo non può che fare piacere! Grazie Marotta per l'accoglienza", la didascalia. Scambio di maglie, abbracci e sorrisi tra i due e il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni

Visita speciale in casa Inter questo mercoledì pomeriggio. Nella sede del club nerazzurro, Beppe Marotta ha infatti accolto Daniele Bennati, ex ciclista di grande fama e oggi ct della nazionale italiana di ciclismo su strada, nonché noto tifoso interista. E proprio Bennati, dopo la visita, ha pubblicato un post su Instagram con delle foto a ritrarre l'incontro e una didascalia in cui ha reso nota tutta la sua felicità per l'esperienza vissuta: "Quando la tua squadra del cuore ha anche un Ceo appassionato ed esperto di ciclismo non può che fare tanto piacere! Grazie a Beppe Marotta per l'incredibile accoglienza". Accompagnato dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, Bennati ha regalato a Marotta la maglia della nazionale italiana di ciclismo su strada, mentre il dirigente nerazzurro ha regalato due maglie dell'Inter al ct: una con il nome "Benna" e il numero 80 (anno di nascita del corridore), e un'altra di Lautaro Martinez.