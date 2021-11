Presentato a Milano il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale professionisti, Daniele Bennati, che prende il posto di Davide Cassani: "Le aspettative sono alte, non ho la bacchetta magica ma proverò a riportare la maglia iridata in Italia. Ho smesso da poco, la maglia azzurra va meritata"

Daniele Bennati è stato nominato ufficialmente nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana di ciclismo professionisti su strada. Nella Sala Biagi di Palazzo Lombardia a Milano, la Federciclismo per bocca del suo Presidente, Cordiano Dagnoni, ha svelato la nuova squadra su strada e su pista. Bennati, 41 anni e vincitore in carriera di due Giri del Piemonte, tre tappe al Giro d'Italia, due al Tour de France (tra cui l'ambitissima ultima tappa con arrivo agli Champs-Élysées) e sei alla Vuelta a España, è il 16° CT azzurro e succede a Davide Cassani, che aveva l'incarico dal 2014. Marco Velo sarà ct della cronometro su strada maschile. Marco Villa raddoppia il proprio incarico e diventa commissario tecnico della pista maschile e femminile. Dino Salvoldi passa dalle donne agli uomini juniores (strada e pista).

"Spero di riuscire a portare la maglia iridata in Italia"

"Fare il ct della nazionale è da sempre una mia aspirazione - ha detto Bennati, aretino classe 1980 -. È nato tutto un mese e mezzo fa. Il ruolo del ct è di grande responsabilità, le aspettative sono tante. In questi ultimi anni sono arrivati tanti ottimi risultati, ma non il campionato del mondo. Non ho la bacchetta magica, ma spero di riuscire a riportare la maglia iridata in Italia. Ho smesso da poco, conosco molto bene il ciclismo dall'interno, anche se è in continua evoluzione. Non esisteranno amicizie o favoritismi, la maglia azzurra va meritata".