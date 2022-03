Stando a quanto riportato da La Stampa, la procura di Torino, nell'ambito dell'inchiesta di ipotesi di falso in bilancio, ha avviato perquisizioni nella giornata di oggi (mercoledì 23 marzo) in studi legali di Milano, Torino e Roma dove sarebbero state depositate delle scritture private tra società e calciatori che riguardano le retribuzioni degli stessi nei due anni del Covid

La procura di Torino ha ordinato nuove perquisuzioni nell'ambito dell'inchiesta "Prisma" che ipotizza l'accusa di falso in bilancio a carico della Juventus. La notizia riportata da 'La Stampa' e confermata da fonti della procura si riferisce alle perquisizioni da parte delle Guardia di Finanza avvenute nella giornata di mercoledì 23 marzo in studi legali di Milano, Torino e Roma, dove sarebbero state depositate delle scritture private tra società e calciatori che riguardano le retribuzioni degli stessi nei due anni del Covid.

L'inchiesta

L'inchiesta denominata "Prisma" si focalizza sui bilanci 2019, 2020 e 2021. Gli indagati sono sette: il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved, l'ex responsabile dell'area sportiva Fabio Paratici, il Chief Corporate & Financial Officer Stefano Cerrato, l'ex Chief Corporate & Financial Officer, Stefano Bertola, l'ex dirigente finanziario Marco Re e l'avvocato Cesare Gabasio. È indagata anche la Juventus, come persona giuridica. Le ipotesi di reato sono false comunicazioni sociali ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (plusvalenze fittizie).