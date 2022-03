Tornato in nazionale dopo Euro 2020, l’attaccante rossonero ringrazia il club e lancia la volata scudetto: "Se sono qui lo devo alle prestazioni con il Milan. L’Inter non è affondata e rimane un pericolo come Napoli e Juve. Siamo coscienti che l'obiettivo sia alla portata, ma bisogna rimanere lucidi, umili, continuare a lavorare"

Olivier Giroud ha conquistato il Milan e si è ripreso la Francia. Dal ritiro di Clairefontaine, l’ex attaccante del Chelsea parla con La Gazzetta dello Sport dei primi mesi in Italia e del sogno di riportare lo scudetto in rossonero dopo undici anni: "L’Inter non è affondata e rimane un pericolo come il Napoli e la Juve. Siamo coscienti che lo scudetto sia alla portata, ma bisogna rimanere lucidi, umili, continuare a lavorare duro fino alla fine. Abbiamo solo delle finali da giocare, le affronteremo al 200 per cento per realizzare il nostro obiettivo che poi è anche un sogno: riportare al Milan lo scudetto, undici anni dopo l’ultimo". Sogno scudetto che potrebbe diventare realità grazie al gruppo: "C’è una perfetta alchimia tra i giocatori di esperienza e i giovani. Vedo gli ingredienti giusti e il giusto equilibrio che mi fa ben sperare. Ibrahimovic? Gli ho raccontato che i miei amici mi regalarono la sua maglia del Barcellona: è quasi un fratello maggiore, un elemento molto importante per tutti".