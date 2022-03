A chiarire la situazione è stato il Napoli, che ha pubblicato questo report medico sui propri canali ufficiali: "Nella mattinata, Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto alla visita specialistica con il Prof Mariani presso la clinica Villa Stuart. Il controllo ha confermato la diagnosi effettuata in precedenza in Nazionale di una distorsione di secondo grado del ginocchio destro da trattare in maniera conservativa . Il calciatore inizierà subito l’iter riabilitativo".

Luciano Spalletti sarà dunque costretto a fare a meno di uno dei suoi titolarissimi proprio nel momento cruciale della stagione. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il Napoli sarà impegnato in campionato sul campo dell'Atalanta domenica 3 aprile. La settimana successiva al Maradona arriverà la Fiorentina, mentre nel turno in programma domenica 18 aprile gli azzurri afffronteranno la Roma in casa. Di Lorenzo dovrebbe saltare con ogni probabilità queste sfide e potrebbe provare a rientrare per la trasferta sul campo dell'Empoli (24 aprile) o per la gara successiva, in casa contro il Sassuolo (1 maggio).