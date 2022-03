Il portale specializzato Transfermarkt ha stilato la classifica delle panchine più preziose del campionato, prendendo in considerazione la somma delle quotazioni dei primi 6 sostituti più schierati. Chi c'è in testa? E qual è la posizione di classifica di ogni club contando invece il valore degli 11 più impegnati per ruolo? I dati sono aggiornati alla 29^ giornata