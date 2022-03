Il difensore rossonero al Guardian: "Quando Abraham mi ha detto che era vicino alla Roma, gli ho parlato molto bene della Serie A. Come mi ha detto mia sorella, in Italia sono molto più calmo e sorridente. Quello di Cagliari è stato un momento triste per me e anche per Maignan, ma il club è stato di grande supporto e ha reagito molto rapidamente". E sull'ormai noto video con le sfogliatelle: "Dopo le partite non posso mangiare ma..."

Un'idea della Serie A, quella di Tomori, sviluppata grazie all'esperienza: "Mi sono divertito così tanto nei primi sei mesi - ammette - l'altro giorno stavo parlando con mia sorella e lei ha detto che sembro molto più calmo e sorridente da quando sono a Milano . E penso che sia merito dell'Italia. In Inghilterra è tutto così frettoloso e frenetico. In Italia è tutto un pò più calmo". Una bella impressione, nonostante l'episodio che lo ha riguardato nell'ultimo turno di campionato a Cagliari : "Ovviamente non è stato un buon momento. Ma tutti i giocatori mi hanno aiutato ad uscire dalla situazione. Tutti sapevano cosa stava succedendo - continua Tomori- ho parlato con l'arbitro e da allora tutti sono stati di grande supporto: è stato un momento triste per me e anche per Mike (Maignan, ndr), ma il club è stato di grande supporto e ha reagito molto rapidamente ”. Il difensore parla anche del razzismo nei social. “Potresti commettere fallo, causare un rigore, qualsiasi cosa, e quando torni negli spogliatoi hai mille messaggi da tanti profili falsi. Le persone che creano un account falso, le persone che sanno di poterlo dire senza avere conseguenze, si sentono intoccabili. Le aziende responsabili dei social media dovrebbero essere in grado di fare di più per ridurre ciò che sta accadendo".

“Maldini? Il migliore di sempre”

Nonostante un'ottima stagione, Tomori non è stato convocato dal ct Southgate nemmeno in questa sosta per le nazionali. “Devo solo assicurarmi di giocare ad alto livello per essere pronto quando verrò chiamato - la sua risposta - devo concentrarmi prima di tutto su quello che sto facendo qui al Milan”. Una figura importante nel suo percorso rossonero è stata quella di Paolo Maldini: “Il miglior difensore di sempre. Come difensore, voglio sempre impressionarlo". Una delle vittorie più importanti del Milan in questa stagione è stata senza dubbio quella di Napoli. Ancora più dolce per Tomori nel post partita, che ha spiegato cosa è successo in quel famoso video di Tik Tok del club rossonero. "Uno dei giocatori si è avvicinato e mi ha detto: 'Dovresti provare questo, è di Napoli'. Ed era un vassoio di sfogliatelle. Dopo le partite normalmente non posso mangiare, ma ci ho provato e ho detto 'aaah, che buona'".