L'attaccante svedese parla del suo futuro: "Non intendo ritirarmi e poi dire che avrei potuto continuare, perché me ne pentirei per il resto della vita. Il Milan mi ha dato felicità, è stato bello tornare in Champions. I miei modelli? Muhammad Ali e Ronaldo il Fenomeno"

Quarant'anni e nessuna voglia di smettere. Zlatan Ibrahimovic non pensa al ritiro da calciatore e rilancia a modo suo: "Giocherò finché non ci sarà qualcuno migliore di me, quindi gioco ancora". Lo svedese, in una lunga intervista rilasciata al sito Uefa, si è soffermato sul suo futuro vista l'età e il contratto in scadenza con il Milan: "Il futuro deve ancora essere scritto - spiega Ibrahimovic - Non pianifico, vediamo cosa succede. Non intendo ritirarmi e poi dire che avrei potuto continuare, perché me ne pentirei per il resto della vita. So che un giorno mi fermerò e non avrò più l'adrenalina. Ogni giorno facciamo la stessa cosa: ci svegliamo, ci prepariamo, mangiamo e poi ci riposiamo. Per 20 anni fai queste cose e ricevi adrenalina. Quando improvvisamente ti fermi viene a mancare tutto, allora devi ricominciare da zero e iniziare qualcosa di nuovo".