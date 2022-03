Roma, la ricerca della continuità dopo il derby

Dopo la netta vittoria nel derby, la Roma riparte sul campo della Sampdoria. Un test importante, per confermare prestazione e atteggiamento visto contro la Lazio. Altre volte a prove convincenti sono seguite performance non all'altezza. Per raggiungere quella continuità e attenzione massima a cui sta lavorando Mourinho

Quale Roma dopo il derby? Perché quei 90' di determinazione, applicazione, concentrazione e qualità avranno un significato completo solo se avranno un seguito nelle ultime 8 di campionato e in Conference League. In altre occasioni, quest’anno, delle prestazioni molto convincenti avevano fatto credere a un momento di svolta che poi non è arrivato mai. Dopo la spettacolare vittoria all’andata con l’Atalanta, per esempio, era arrivato un solo punto in tre partite, e dopo la vittoria al ritorno la deludente prestazione con l’Udinese.