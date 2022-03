I campioni d'Italia al lavoro per preparare la trasferta di Torino contro la Juventus. In attesa dei rientro dei nazionali, che si uniranno al resto del gruppo tra giovedì e venerdì, Inzaghi recupera Lautaro Martinez. Lavoro personalizzato per Brozovic e De Vrij

L'Inter di Simone Inzaghi torna al lavoro in vista del big match contro la Juventus in programma domenica 3 aprile all'Allianz Stadium, alle 20.45. Al Centro Sportivo Suning si è rivisto Lautaro Martinez: l'attaccante, che non aveva risposto alla chiamata dell'Argentina a causa della positività al Covid-19, si è negativizzato nella giornata di domenica e ha svolto regolarmente l'allenamento odierno con il resto dei compagni. Hanno lavorato ancora a parte, invece, Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij: i prossimi allenamenti saranno importanti per stabilire le possibilità di averli a disposizione per la sfida di Torino.