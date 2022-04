Nedved nel pre partita: "Dybala all'Inter? Non mi sono posto questa domanda, anzi, la eviterei. Siamo contenti di come si sta comportando Paulo, da professionista. Oggi gioca e l'ho visto bene in settimana - le sue parole a DAZN -. Credo farà una bella partita. Siamo a un punto della stagione dove, questa partita, è decisiva. Per entrambe. Loro per lo scudetto, noi per pensare al terzo posto. Tanti attaccanti insieme? Quando sono in tanti e ci si dà una mano, la squadra diventa forte. Abbiamo questo obiettivo. Se danno tutto in fase difensiva, sarà più facile offendere".