La squadra di Luciano Spalletti (tornato a Castelvolturno dopo una settimana di assenza) ha iniziato l'avvicinamento alla sfida contro l'Atalanta. È emergenza in difesa dove non ci saranno Di Lorenzo e Rrahmani. Ok Insigne, Politano non preoccupa

Il Napoli è tornato in campo a Castelvolturno verso la sfida contro l'Atalanta, in programma domenica alle ore 15.00 al Gewiss Stadium di Bergamo con il settore ospiti già sold-out. Sarà un test importante che misurerà le ambizioni scudetto degli azzurri di Luciano Spalletti, tornato a guidare la squadra dopo una settimana a causa di un'influenza. Per l'allenatore c'è subito un problema da affrontare, quello dell'emergenza in difesa contro l'Atalanta. Rrahmani sarà assente per squalifica, ma soprattutto non ci sarà Di Lorenzo a causa di una distorsione al ginocchio. Per il sostituto è corsa a tre. C'è il classe 2000 Zanoli, che giocherebbe la sua prima partita da titolare, ma soprattutto Malcuit. Le sue condizioni, tuttavia, sono da verificare e mercoledì potrebbe tornare in gruppo. Una terza strada porterebbe a Tuanzebe: l'inglese ha giocato in carriera alcuni match da terzino, ma anche lui è reduce da alcuni problemi fisici.