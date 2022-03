Inter, ottimismo per Brozovic in vista della Juve

Sicuramente l’esperienza conterà eccome in una sfida come quella di Torino. Perché anche senza fare calcoli sarà importante avere l’atteggiamento giusto, con quella capacità di calarsi nella serata che conta che certi giocatori sanno affrontare probabilmente meglio di altri. Edin Dzeko è uno di quelli, uno che la sua prima sfida con la Juve con la maglia della Roma la bagnò segnando un gol di testa, uno che anche all’andata ha trovato il modo per far gol ed essere protagonista. Alle fine tre in dodici sfide, e in due di quelle in cui l’attaccante bosniaco ha segnato sono arrivati anche i tre punti. E a livello di scontri diretti con le prime 5 della classifica la vittoria latita da quel successo del 21 novembre della squadra di Inzaghi contro il Napoli.