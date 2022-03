Il messaggio, con tanto di foto che lo ritrae con l’abito sociale bianconero, è chiaro e arriva dritto ai tifosi della Juventus. " Vuelvo a mi casa. Juve vs Inter" , firmato Carlo Tevez . Con questa storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, l’Apache – ancora oggi amatissimo dai tifosi juventini – annuncia che domenica sera sarà sugli spalti dell’Allianz Stadium per assistere all’importantissima gara di campionato tra Juventus e Inter, match che – in caso di successo della squadra di Allegri – potrebbe rilanciare le ambizioni scudetto dei bianconeri, oggi a quota 59 punti, a -7 dalla vetta occupata dal Milan.

Contro l’Inter un gol in campionato

Tevez dunque annuncia il "ritorno a casa", seppur da spettatore, in quello che per due stagioni è stato il suo stadio. L’argentino (lontano dal campo da luglio 2021 dopo la fine del contratto con il Boca Juniors) è stato uno dei giocatori più amati dal popolo juventino, con i tifosi che – come dimostrano le reazioni e i commenti alla sua storia – continuano a testimoniare tutto il loro affetto e la loro riconoscenza per le stagioni vissute con la Juve (2013-2014 e 2014-2015) nelle quali ha vinto due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. 50 le reti realizzate nelle 96 gare giocate con la maglia della Juve per Tevez, tra queste anche una messa a segno contro i nerazzurri in campionato, nell’1-1 della gara che si è disputata il 5 gennaio 2015.