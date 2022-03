Acquisti e Zaniolo: ecco come sarà il mercato Roma

Sarà un Roma molto attiva nel prossimo mercato. Josè Mourinho vuole inserire almeno tre big, uno per reparto, nell'ossatura della squadra che verrà ma i nuovi arrivi potranno essere anche di più. Non si escludono cessioni eccellenti (come Zaniolo) ma senza sconti per nessuno

Un investimento importante a centrocampo sarà l’impegno principale nel prossimo mercato della Roma. In quella zona del campo la proprietà è pronta a mettere tanti soldi perché è lì soprattutto che si sente il bisogno di un salto di qualità. Non sarà determinante arrivare a un regista classico ma lo sarà mettere a disposizione di Mourinho un alto profilo internazionale bravo nelle due fasi un operazione stile Tammy Abraham spostata indietro nel campo di trenta metri non sarà l’unica operazione in entrata

Tre big in entrata e possibili cessioni eccellenti

Arriverà un centrale difensivo di piede sinistro a rinforzare un reparto che dovrà essere pronto a giocare con i due sistemi, a tre o a quattro. Occhio anche alla fascia destra. Karsdorp sta dando garanzie ma il ruolo rimane comunque migliorabile e certamente verrà considerato l’acquisto di uno specialista di fascia alternativo all’olandese. Queste le operazioni principali che avranno il compito di rinforzare il gruppo e continuare il lavoro di coabitazione tra calciatori già fatti e giovani emergenti, unica soluzione per puntare all’equilibrio tra risultati e sostenibilità. In questo senso come tutte le società del mondo la Roma non sarà chiusa a operazioni in uscita, vendere ma non svendere. Per il cartellino di Zaniolo ad esempio si dovrà partire da una base minima di sessanta milioni sotto quella cifra Tiago Pinto neanche si mette seduto a iniziare la trattativa