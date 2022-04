Leonardo Spinazzola tornerà a giocare un match ufficiale prima della fine di questo campionato. Il difensore della Roma si trova ancora in Finlandia dove sta ultimando i test fisici, ma sono state confermate le sensazioni positive e soprattutto sono arrivati gli 'ok' per il suo recupero entro maggio. Nella giornata di sabato Spinazzola tornerà a Trigoria e inizierà il lavoro di avvicinamento al rientro in campo dopo il serio infortunio accusato ai quarti di finale di Euro 2020, quando in piena corsa si ruppe il tendine d'Achille sinistro. Adesso, dopo lunghi mesi, il calvario di Spinazzola sembra essere davvero arrivato alla sua fine.