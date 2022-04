statistiche

Tammy Abraham (15 reti in questo torneo) è a un solo gol di distanza dal raggiungere Gerald "Gerry" Hitchens come miglior marcatore inglese in un singolo campionato di Serie A (16 gol nel 1961/62 con la maglia dell’Inter). L’ex Chelsea, con i suoi 23 gol stagionali, è l’inglese che ha messo a segno più reti in tutte le competizioni tra chi gioca in squadre dei maggiori cinque campionati europei 21/22.