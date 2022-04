Le parole dell'allenatore dell'Empoli dopo la sconfitta sul campo della Fiorentina: "Decisiva l'espulsione di Luperto, il primo giallo non c'era. L'ho visto benissimo e anche il quarto uomo mi sembra fosse della mia opinione, ma chiaramente non può dirlo. E poi perché fischiare prima della fine del recupero? Arbitrare è difficile, ma quando manca sensibilità è meglio cambiare mestiere" FIORENTINA-EMPOLI 1-0: GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Non è bastata una buona prova sul campo della Fiorentina: prosegue il periodo complicato per l'Empoli, a secco di vittorie dallo scorso dicembre. Ancora un ko per la squadra di Aurelio Andreazzoli, uscita sconfitta 1-0 dal Franchi. Decisivo ai fini del risultato l'episodio che ha portato alla discussa espulsione di Luperto: dalla punizione successiva al secondo giallo mostrato al difensore è infatti arrivato il gol dei viola. "Sono le forze in campo e i fatti che decidono le partite - ha spiegato l'allenatore dell'Empoli a Sky Sport - non l'emotività. La prima ammonizione è quella decisiva, non la seconda. Io ero a due metri e ho visto benissimo, il fallo era al contrario. E non ero solo io di questo parere, ma anche il quarto uomo. Non può dirlo chiaramente, ma mi sembra che fosse della mia opinione. Questo era fallo dell’avversario e l'ammonizione l'ha presa Luperto. Già è dura giocare contro la Fiorentina alla pari, in dieci diventa sempre più complicato".

"Chi non ha sensibilità cambi mestiere" Luperto espulso, Corsi protesta con Rocchi Il doppio giallo a Luperto ma non solo, Andreazzoli non ha gradito un'altra decisione dell'arbitro Massimi: "Sono anche dispiaciuto per quei dieci secondi finali, stavamo battendo la rimessa laterale in attacco con la Fiorentina in difficoltà e l'arbitro non ce l'ha permesso. Io capisco gli errori perché sono il primo a farne tanti, ne ho fatti anche oggi. Ma chi non ha sensibilità è meglio che cambi mestiere. Uno deve essere sensibile a come vanno le situazioni, anche se arbitrare è un compito difficile e l'ho sempre sostenuto. Ma la sensibilità non può mancare, perché altrimenti non funziona niente. Non capisco perché bisogna fischiare prima della fine dei cinque minuti di recupero. Noi siamo stati molto sensibili durante la partita ed è questo che cerchiamo di infondere sempre ai ragazzi: si è fatto male Gonzalez e abbiamo buttato fuori la palla mentre nel primo tempo lo stesso Gonzalez era andato a tirare in porta con Luperto a terra. Questa è la sensibilità che bisognerebbe perseguire e insegnare".