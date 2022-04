Partita molto movimentata dal punto di vista arbitrale a Firenze. Dopo l'espulsione di Luperto il presidente degli ospiti ha raggiunto in tribuna il designatore Rocchi per protestare animatamente. A suscitare l'ira di Corsi probabilmente il primo dei due cartellini gialli, molto dubbio. C'è stato anche un gol annullato all'Empoli dopo l'intervento del Var GLI HIGHLIGHTS DI FIORENTINA-EMPOLI Condividi

Scena inusuale sulle tribune del Franchi, dove il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha avvicinato il designatore degli arbitri di Serie A Gianluca Rocchi per protestare contro una decisione presa dal direttore di gara in campo. Succede tutto al 57esimo minuto, ancora sullo 0-0, quando il difensore ospite Luperto viene espulso per doppia ammonizione dopo un fallo su Gonzalez. Dopo il rosso il presidente Corsi si alza dal suo posto in tribuna e si dirige verso Rocchi (in tribuna a Firenze, col solito auricolare all'orecchio con cui può ascoltare in tempo reale le comunicazioni tra arbitro e Var) per protestare animatamente contro la decisione presa dall'arbitro Massimi.

La ricostruzione dell'espulsione di Luperto leggi anche Andreazzoli: "Arbitro insensibile, cambi mestiere" Probabilmente la protesta del presidente Corsi non è tanto per il secondo giallo, ma per il primo arrivato nel primo tempo per un fallo dubbio su Cabral davanti alla panchina dell'Empoli, che aveva suscitato molte polemiche, anche da parte di Andreazzoli (secondo cui a commettere il fallo era stato il giocatore della Fiorentina). Davanti alla protesta di Corsi, Rocchi è rimasto calmo, spiegando le decisioni dell'arbitro al presidente ospite. Alla ripresa del gioco poi la Fiorentina è passata subito in vantaggio, proprio con un gol di testa di Gonzalez.