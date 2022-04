Locatelli ko. Era partito titolare nel match contro l'Inter, è uscito dolorante e in lacrime al 34'. Due i problemi per lui durante la partita: subito uno scontro con Lautaro dopo ottanta secondi, l'argentino alza la gamba e lo colpisce al volto. Gioco fermo diversi minuti e Locatelli che riemerge in campo con un vistoso turbante "alla Chiellini" per continuare a giocare. Inizialmente il centrocampista della nazionale aveva detto ad Allegri di non vedere bene, causa occhio sinistro sempre più gonfio dopo il colpo, ma poi è andato ko per un piccolo problema al collaterale.