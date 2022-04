Pioli: "Il momento più bello deve ancora arrivare"

La corsa scudetto passa da San Siro. Il Milan di Stefano Pioli ospiterà il Bologna nel posticipo del lunedì. Alle ore 20.45, infatti, il club rossonero chiuderà il programma della 31^ giornata di Serie A. A San Siro, il Milan scenderà in campo sapendo già il risultato delle altre pretendenti per lo scudetto, con Inter e Napoli attesi da due trasferte importanti contro Juventus e Atalanta. Stefano Pioli parla in conferenza stampa della sfida casalinga contro i rossoblù (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Peppe Di Stefano e Paolo Assogna.

Questo è il momento più importante della tua carriera? Il post sosta è sempre complicato. Le scelte saranno dettate dalla pausa per le nazionali?

"Io sono convinto che il momento più importante debba ancora arrivare e lavoro affinchè avvega il prima possibile. Domani sarà una partita difficile. Il Bologna metterà in campo intensità e aggresità e avrà tante motivazioni. C’è stata la sosta, è vero, ma chi è rimasto a Milanello ha lavorato bene. Sono andati via in tanti e sono tornati con umori differenti, ma conto sulla voglia di riscatto di chi non ha conquistato il Mondiale. Li ho trovati tutti bene e le scelte saranno dettate dalla strategia che userò per la gara. Zlatan Ibrahimovic convive con i continui acciacchi, ma è a disposizione".

Il rush finale arriva dopo la sosta e ora ci saranno due mesi intensi. Che gruppo hai trovato?

"È attento e concentrato e capisce che questo è un momento importante. Sono consapevoli che ora ogni dettaglio sarà decisivo. La prossima partita è sempre la più importante: in questo momento, lo è quella di domani contro il Bologna. Ogni partita è un treno che ti passa davanti. E non lo devi aspettare ma devi saltare su".

La sosta può cambiare gli equilibri per le squadre che lottano per lo scudetto?

"No, non credo. Credo che lo siano le partite che ogni squadra deve affrontare. Il calendario è difficile per tutte perché tutte sfideranno squadre con motivazioni e valori tecnico-tattici importanti. La mia squadra è in salute, sia mentalmente che fisicamente. Domani bisognerà fare una prova di alto livello per battere il Bologna".

Quanti meriti si prende Pioli, visto che ai blocchi di partenza il Milan non era in prima fila per lo scudetto?

"Finiamo la stagione e vediamo dove arriveremo. Non ci tireremo indientro ma affronteremo al meglio le prossime otto partite, dando tutto quello che abbiamo. Se il risultato è positivo, il merito non è solo di un’unica componente ma di tutto l’ambiente".

In queste volate, meglio giocare per ultimi o andare subito in campo?

"Ormai non cambia nulla. Noi rimaniamo concentrati sulla nostra gara e la nostra prestazione. Quello che sarà il risultato dlele altre non cambierà la nostra mentalità e la preparazione di avvicinamento. Stasera vedrò la partita ma oramai non conta più cosa fanno gli altri, perché dipende tutto solo da noi".