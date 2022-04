3/8

"Lo stadio di Firenze ha fatto la sua storia, è uno stadio storico, bellissimo per tutti quelli che amano il calcio e che vengono come me dal secolo scorso, però muoviamoci e abbracciamo il futuro. Avere uno stadio bello, in cui puoi andare con i figli, con la famiglia, penso che sia un atto dovuto per una delle città più belle del mondo come e' Firenze". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino commentando il progetto di restyling dell'impianto intitolato ad Artemio Franchi di cui in questi giorni Firenze ha celebrato i 100 anni dalla nascita.