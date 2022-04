La crescita della Roma di Mourinho è nei numeri

Imbattuti da dieci partite e non accadeva da cinque anni. La crescita dei risultati evidenzia la concretezza. José Mourinho ha posto delle basi sempre più solide nella costruzione della sua progettualità tecnica. Compresa una gestione tattica più pragmatica a Genova dopo i fuochi d'artificio del derby. Una squadra diventata più duttile e camaleontica, con uno spirito sempre più vicino al suo allenatore.

Dalla sconfitta con la Juve, una striscia di 10 risultati utili consecutivi: 4 pareggi e 6 vittorie. 16 gol realizzati e solo 7 subiti, con 6 clean sheet per Rui Patricio. Trovando equilibrio difensivo e imprevedibilità in attacco. Con Abraham e due trequartisti creativi come Pellegrini e Mkhitaryan: prossimo al rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

In questa crescita, è rimasta la Roma a rappresentare l'Italia del calcio in Europa, insieme all'Atalanta. Superata al quinto posto e ora a soli 5 punti dalla Juventus. In una corsa Champions difficile, ma riaperta. L'obiettivo prioritario rimane provare a vincere la Conference League. Appuntamento in Norvegia, giovedì ore 21. C'è il Bodo Glimt e il fantasma del 6-1 che oggi appare lontano anni luce.