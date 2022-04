Dopo Cristiano Ronaldo e Rui Costa un terzo giocatore portoghese ha raggiunto la doppia cifra di gol in una singola stagione in Serie A. È l'attaccante dell'Udinese Beto, salito a quota 11 reti in campionato grazie alla tripletta, la prima in carriera siglata contro il Cagliari. Un giorno importante per lui che ha festeggiato il traguardo personale con una maglia speciale. Da Beto a...Beto'o. Nelle scorse settimane il portoghese ha raccontato che da piccolo si firmava Beto'o. Il suo idolo, infatti, è Samuel Eto'o. Al suo primo anno in Serie A il camerunense segnò dodici reti, una in più dell'attaccante dell'Udinese che può superare il suo punto di riferimento.