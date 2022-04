Mariani per Napoli-Fiorentina, Toro-Milan a Doveri

Sarà il fischietto della sezione di Aprilia a dirigere il big match del "Maradona". Marinelli per Inter-Verona, Doveri dirigerà Torino-Milan. Di seguito, la lista completa con tutte le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 32^ giornata del campionato di Serie A. Il big match tra Napoli e Fiorentina è stato affidato a Mariani, mentre per la capolista Milan, impegnata domenica sera sul campo del Torino, c'è Doveri. L'anticipo di sabato alle 18 tra Inter ed Hellas Verona sarà diretto da Marinelli, mentre c'è Chiffi per Cagliari-Juventus.