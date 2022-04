Il centrocampista azzurro ha parlato del sogno scudetto: "Siamo una grande squadra e crediamo al titolo, vogliamo vincere tutte le prossime partite. Spalletti ha cambiato la nostra mentalità: non sempre serve giocare bene, a volte l'importante è raggiungere il risultato. E per vincere serve un po' di 'cazzimma'"

Nell'ultima partita di campionato giocata a Bergamo contro l'Atalanta è stato uno dei grandi protagonisti, firmando il gol del definitivo 3-1 che ha sigillato la vittoria del Napoli . Adesso Eljif Elmas vuole continuare a dare il suo contributo nel rush finale per raggiungere il grande obiettivo, lo scudetto . Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il centrocampista macedone ha parlato del sogno tricolore e ha spiegato cosa serve per realizzarlo: " Con l'Atalanta , su un campo difficile, abbiamo fatto ciò che dovevamo - ha spiegato il classe '99 - e abbiamo portato a casa tre punti fondamentali. E fare gol è stato bellissimo, un contropiede eccezionale. Ora c'è la Fiorentina, ci stiamo preparando bene e sappiamo che sarà una partita dura. Ma vogliamo vincerle tutte, crediamo allo scudetto . Siamo una grande squadra e Spalletti è un grande allenatore . Lui mi vuole molto bene e io ne voglio a lui. Mentalmente ci ha cambiato: quando serve vincere le partite, a volte si può anche non giocare bene. L'importante è vincere, i campionati si vincono così: ci vuole anche un po' di 'cazzimma' ".

"Lo scudetto per il popolo di Napoli. E l'Italia meritava i Mondiali"

NAPOLI

Elmas ha poi parlato dell'importanza che avrebbe vincere un titolo che a Napoli manca da tantissimo tempo: "Vogliamo questo scudetto. Ne ho parlato anche con Pandev - ha proseguito il centrocampista - e lui mi ha spiegato come stanno le cose qui a Napoli. Non riesco ad aspettare, spero che riusciremo a vincere anche noi e che potremo vedere questo popolo riversarsi in strada. Dopo 30 anni, saremmo tutti felici". In chiusura, inevitabile, un pensiero sui playoff mondiali. La Macedonia di Elmas - che nella gara contro l'Italia era però squalificato - ha eliminato gli Azzurri, prima di perdere poi in finale contro il Portogallo: "L'Italia contro di noi ha fatto una grande partita - ha ammesso il giocatore del Napoli - e avrebbe meritato di andare ai Mondiali. Mi è dispiaciuto perché qui ho tanti amici, ma per il mio Paese vincere contro gli Azzurri è stato un sogno: tutti sono scesi in strada a festeggiare. Questo è il calcio, non vincono sempre i grandi, a volte vincono anche i piccoli".