Federico Chiesa, ricordiamo, sta proseguendo la lunga riabilitazione dopo la rottura del legamento crociato: è stato operato lo scorso 23 gennaio ad Innsbruck – intervento perfettamente riuscito – e i tempi di recupero sono stati fissati in circa sette mesi. Una perdita importantissima sia per la Juventus che per la Nazionale azzurra, con l’esterno offensivo classe 1997 che ha voluto però mandare un messaggio a tutto l’ambiente bianconero in vista di questo finale di stagione che vede i suoi compagni di squadra impegnati nella corsa Champions. Prima dell’infortunio, Chiesa è stato tra i migliori in casa Juve: 2 gol e tre assist in 14 presenze in questo campionato, due reti e un passaggio vincente invece nelle quattro gara di Champions League disputate.