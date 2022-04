L'allenatore nerazzurro ha commentato la sconfitta per 2-1 contro la squadra di Dionisi: "Non è semplice giocare in Coppa il giovedì e scendere in campo la domenica. Nel girone di ritorno siamo stati condizionati dagli infortuni e da alcune situazioni particolari"

Brutto passo falso per l'Atalanta di Gasperini , che esce sconfitta 2-1 dal Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. "Non abbiamo avuto qualità e precisione - ha commentato l'allenatore nerazzurro al termine del match. Ho cambiato molti uomini perché non è facile giocare partite così impegnative in Coppa e poi scendere in campo la domenica . Peccato per non esser riusciti a conquistare punti, ora ci prepariamo per giovedì". Il rendimento della squadra bergamasca nel girone di ritorno è stato notevolmente inferiore rispetto a quello del girone d'andata: " I motivi sono tanti: infortuni e situazioni particolari ci hanno portato a fare abbastanza male . Anche i rientri dei nazionali e le partite di campionato successive alle gare di Coppa ci hanno penalizzato".

"La gara con il Lipsia sarà uno spartiacque"

leggi anche

La nuova classifica della Serie A

Momentaneamente , con l'ottavo posto occupato in classifica, l'Atalanta è fuori dalla zona Europa: "Lo spartiacque sarà giovedì contro il Lipsia. Se dovessimo andare in semifinale di Europa League sarebbe un bel traguardo per la stagione, qualora non dovessimo riuscirci ci saranno altre 7 partite di campionato nelle quali dovremo fare qualcosa di importante per raggiungere l'Europa". In chiusura Gasperini parla dei suoi giocatori: "Duvan ha recuperato i 90 minuti e ha dimostrato di essere in condizione, anche Pessina ha giocato una discreta partita. Freuler ha buone possibilità di rientrare per giovedì così come Djimsiti. Toloi invece è da valutare, dovremo vedere nei prossimi giorni".