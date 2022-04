Serie A: calendario e orari del prossimo turno

In attesa del completamento di tutte le partite valevoli per la 32^ giornata, iniziamo a capire quali partite saranno in programma nel prossimo turno che si svolgerà nel weekend di Pasqua. Si parte venerdì sera, quando in campo scenderanno le due milanesi: prima l'Inter, ospite dello Spezia dell'ex Thiago Motta (match che sarà trasmesso su Sky), poi il Milan, che giocherà in casa contro il Genoa. Sono sei le partite in programma sabato: apre le danze Cagliari-Sassuolo alle 12:30 (match che sarà trasmesso su Sky), poi il programma proseguirà con Sampdoria-Salernitana e Udinese-Empoli alle 14:30 e poi con Fiorentina-Venezia alle 16:30. La Juventus giocherà prima di cena: alle 18:30 ci sarà il calcio d'inizio della sfida dell'Allianz Stadium contro il Bologna. E per finire, il sabato si concluderà con Lazio-Torino alle 20:45 (match che sarà trasmesso in diretta su Sky). Programma insolito, a causa della festa di Pasqua che non prevede partite la domenica. La 33^ giornata si concluderà quindi lunedì, quando in campo scenderanno le ultime due italiane ancora in corsa nelle competizioni Uefa: il Napoli ospiterà la Roma alle 19, mentre l'Atalanta giocherà contro l'Hellas Verona al Gewiss Stadium, alle 21.