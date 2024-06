Quando sarà svelato il calendario del prossimo campionato? La data del sorteggio non è ancora ufficiale, ma l'ipotesi del 4 luglio appare la più credibile. Ecco gli appuntamenti da fissare per la Serie A 2024/25 ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Tutti all'inseguimento dell'Inter campione d'Italia. In attesa di conoscere chi sarà la nazionale vincitrice degli Europei, è tempo anche di proiettarsi al futuro e alla prossima stagione di Serie A 2024/25. La Lega Serie A ha già fornito qualche dettaglio sull'inizio del campionato e su quali saranno le soste, ma l'appuntamento atteso da allenatori e tifosi è quello del calendario, dove verranno svelati tutti gli incroci del campionato.

Il sorteggio del calendario Non c'è ancora una data ufficiale sul sorteggio del calendario della prossima Serie A. Dovrebbe essere, come di consueto, fra la fine di giugno e i primi giorni di luglio con la data di giovedì 4 luglio come quella più credibile.

Le date di inizio e fine campionato L'inizio della stagione sarà nel weekend del 17-18 agosto, con la seconda e terza giornata in programma nei due weekend successivi prima della sosta per le Nazionali. Non è ancora nota, invece, la data in cui si concluderà la Serie A 2024/25.

La sosta per le Nazionali Sono quattro le pause previste per far spazio alle gare di Nations League e di qualificazione ai Mondiali 2026, mentre le Final Four di Supercoppa Italiana andranno in scena a gennaio 2025 in Arabia Saudita. prima sosta: 2-10 settembre 2024

seconda sosta: 7-15 ottobre 2024

terza sosta: 11-19 novembre 2024

quarta sosta: 17-25 marzo 2025

Le squadre partecipanti alla Serie A 2024/25 Atalanta

Bologna

Cagliari

Como

Empoli

Fiorentina

Genoa

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Parma

Roma

Torino

Udinese

Venezia

