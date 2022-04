Spalletti: "Scudetto? Ora è tutto più difficile"

L'allenatore del Napoli ha commentato la sconfitta maturata in casa contro la Fiorentina: "Dopo aver subito il secondo gol è diventato tutto più difficile. Dispiace perché la squadra ha avuto l'atteggiamento giusto e perché i nostri tifosi sono stati spettacolari". Koulibaly: "Dobbiamo continuare a crederci" PAGELLE-HIGHLIGHTS Condividi

"Farò fatica a digerire questa sconfitta. Ci costa molto e per certi versi non la meritavamo". Esordisce così Luciano Spalletti al termine del match perso al "Maradona" 3-2 contro la Fiorentina. Gli azzurri commettono un altro passo falso in casa che potrà pesare parecchio in ottica scudetto: "Con questa sconfitta son cambiate delle cose, ma sappiamo che possono cambiare di partita in partita. Ora si fa tutto più difficile, è scontato dirlo, ma noi non abbiamo altra scelta se non quella di rimanere professionisti di qualità. Inizieremo di nuovo a fare le nostre cose, vogliamo vincere la prossima partita, ma adesso dipende anche dagli altri non solo da noi. Abbiamo perso diverse partite in casa, ma non ritengo ci sia qualche problema da andare a prendere e portare in superfice per attribuirgli la causa di questa sconfitta".

"Dispiace per la squadra e per i nostri tifosi" leggi anche La nuova classifica della Serie A In seguito Spalletti passa ad analizzare la partita: "Avevamo iniziato bene, poi abbiamo subito gol ma dopo aver pareggiato eravamo in partita. Successivamente c'è stato un episodio di fallo-non fallo con Mario Rui e abbiamo subito il secondo gol. Da lì è stato tutto più difficile, l'abbiamo gestita male. Abbiamo un po' di colpe, mi dispiace perché l'atteggiamento della squadra in settimana era stato quello giusto e i nostri tifosi sono stati straordinari". In chiusura l'allenatore azzurro parla di Osimhen, Zielinski e Fabian Ruiz: "Victor avrebbe potuto far meglio in alcune giocate ma non era al meglio: aveva saltato alcuni allenamenti per dei problemi fisici, ha giocato una buona partita ma con alcuni duelli avrebbe potuto far salire la squadra. Ho deciso di togliere Fabian Ruiz e non Zielinski perché volevo un giocatore più offensivo in mezzo al campo, visto anche che lo spagnolo non si sta allenando con continuità per qualche problemino".