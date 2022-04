Radovanovic segna con la Salernitana alla Roma e interrompe una serie di 98 tiri consecutivi senza trovare la via del gol (che in A gli mancava dal 5 gennaio 2018, 1.556 giorni fa). Ma nella storia del campionato c'è chi ha scritto anche sequenze più lunghe, con oltre 100 tentativi di fila "a vuoto". E in questa stagione, chi tira di più senza segnare? (dati Opta)