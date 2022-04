Bologna-Sampdoria, dove vedere la partita in tv

Dove vedere Bologna-Sampdoria in tv

La gara tra Bologna e Sampdoria, in programma allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna questa sera, lunedì 11 aprile alle ore 20:45, e valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A, è visibile in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. La telecronaca è affidata a Antonio Nucera, con commento di Nando Orsi. A bordocampo Marco Nosotti e Riccardo Re.